ضبط موظف مفصول متهم بسرقة «عدادات الكهرباء» في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث الإسكندرية، من إلقاء القبض على موظف سابق "مفصول" من شركة الكهرباء، يبلغ من العمر 50 عامًا "له معلومات جنائية"؛ لاتهامه بارتكاب 7 وقائع سرقة عدادات كهرباء من مداخل الشقق والعقارات.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية؛ يفيد قيام موظف مفصول "لسوء سلوكه"، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة الجمرك، بمزاولة نشاط غير مشروع بسرقة العدادات الكهربائية.

وفقًا لمصدر أمني، فقد جاءت عملية الضبط، عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات مباحث الكهرباء، حيث أقر المتهم بوقائع السرقة، بالإضافة لتغيير قراءة 10 عدادات، بالاتفاق مع المشتركين؛ لتخفيض قيمة الاستهلاك الشهري، مقابل حصوله على مبالغ مالية، وبصفة شهرية قبل ميعاد إصدار فواتير الكهرباء.

وأضاف المقبوض عليه في التحقيقات الأولية، أنه استغل - في ذلك - وظيفته السابقة، وطبيعة عمليه في نطاق دوائر أقسام شرطة "المنتزه، وباب شرقي، وسيدي جابر، واللبان"، وبإرشاده تم ضبط العدادات المستولى عليها، ورفع العدادات التي تم تغيير قراءتها؛ لفحصها بمعامل شركة كهرباء الإسكندرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.