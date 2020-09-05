«كاف» يهدد بحرمان الرجاء والوداد من البطولات الإفريقية

هدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» فريقا الوداد والرجاء المغربيين بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا على خلفية عدم دفع مستحقات لاعبين ومدربين صدرت قرارات بشأنهم.

ووفقًا لموقع «le360» المغربي فإن الاتحاد الإفريقي هدد بحرمان الرجاء والوداد، من المشاركة في البطولات الإفريقية، في حال عدم التزامهما بتسديد مستحقات اللاعبين والمدربين، الذين لهم ملفات بلجنة المنازعات التابعة للاتحاد المغربي والفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية.

وبحسب المصدر ذاته، هددت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإفريقي جميع الأندية بالحرمان من التواجد في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية خلال الموسم الرياضي الكروي المقبل، في حال عدم الالتزام بسداد مستحقات لاعبيها وكذلك مدربيها.

وطالب كاف الجهات المختصة مده بمعلومات عن ديون الوداد والرجاء، ونزاعاتهما مع بعض اللاعبين والمدربين، بسبب مستحقات المالية المتأخرة لصالح عناصر سابقة داخل الفريقين.

ويضع الاتحاد الإفريقي شرطًا بضرورة حصول كل ناد على الرخصة الاحترافية، ومن بين أهم بنودها عدم التعثر المالي بخصوص المستحقات.

ومن المقرر أن يواجه الوداد فريق الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي يوم 26 سبتمبر المقبل، فيما يلتقي الرجاء مع الزمالك في الدور ذاته يوم 25 من الشهر نفسه.