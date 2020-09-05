تركيا تجري تدريبات عسكرية بالمتوسط رغم توتر العلاقات مع اليونان

قالت وزارة الدفاع التركية إن قواتها المسلحة ستجري تدريبات عسكرية قبالة قبرص ابتداء من غد الأحد، وسط توتر مستمر مع اليونان بشأن مياه شرق البحر المتوسط المتنازع عليها وجهود دولية للوساطة.

وأضافت الوزارة في بيان، إن التدريبات التي يطلق عليها اسم "عاصفة البحر المتوسط"، ستستمر حتى يوم الخميس، وستجرى بالاشتراك مع عناصر من شمال قبرص الخاضع للإدارة التركية.

وذكر البيان أن التدريبات السنوية تهدف إلى تحسين التدريب والتعاون والقدرة على العمل المشترك بين البر الرئيسي التركي، وقيادة القوات في شمال الجزيرة المقسمة، مضيفًا أن عناصر من القوات الجوية والبحرية والبرية ستشارك في التمرين الذي يشمل عمليات محاكاة لهجوم جوي وعمليات بحث وإنقاذ أثناء القتال.

وأوضح وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم السبت، على اعتراض اليونان على تلك التدريبات، متابعًا لأمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، في اتصال هاتفي، أنه يتعين على تركيا اتخاذ خطوات للحد من التوترات في المنطقة.

ولا يزال التوتر شديدًا بين تركيا واليونان، الجارتين العضوتين في حلف الناتو، حيث تدعي كل منهما الحق في التنقيب في نفس الجزء من شرق البحر المتوسط، الذي يُعتقد أنه غني بالموارد الهيدروكربونية.

يذكر أن قبرص مقسمة بين جنوب يوناني وشمال تركي غير معترف به دوليا منذ عام 1974، عندما غزت تركيا الجزيرة ردًا على انقلاب.

ويجري كل من البلدين المتنافسين تدريبات عسكرية في المنطقة حيث من المقرر أن تقوم سفينة أبحاث تركية، برفقة سفن حربية، بالتنقيب حتى 12 سبتمبر.