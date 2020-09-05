55% يستخدمون إنترنت المحمول فى تنزيل الألعاب والأغانى.. و91% للتواصل الاجتماعى

ارتفاع عدد مشتركى المحمول إلى 96 مليون

.. والإنترنت الثابت إلى 7.5 مليون

كشف تقرير حديث لوزارة الاتصالات عن تراجع عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تأسست فى الربع الأول من العام مقارنة بالعام الماضى.

وأظهر التقرير أن عدد شركات التكنولوجيا التى تم تأسيسها حتى نهاية مارس الماضى بلغت 337 شركة مقارنة ب 456 شركة تم تأسيسها فى مارس قبل الماضى فى حين بلغت رءوس الاموال لهذه الشركات 178.62 مليون جنيه مقارنة ب 666.47 مليون جنيه فى مارس قبل الماضى.

واشار التقرير إلى ان 55 % من افراد الاسر المصرية التى تستخدم الانترنت عبر المحمول يستخدمونه فى تحميل النغمات والالعاب بينما يستخدم 53% منهم الانترنت عبر المحمول فى اجراء مكالمات صوتية عن طريق واتس اب وفيبر وسكيب فى حين ان 89 % من الاسر تستخدم مواقع التواصل الاجتماعى عبر المحمول.

وأكد التقرير أن نسبة الاسر المصرية التى لديها تليفون محمول بلغ نحو 98.8 % بينما بلغت نسبة الاسر التى لديها تليفون ثابت نحو 27.6 % فى حين وصلت نسبة الاسر التى تمتلك الحاسب الآلى إلى 64% وبلغت نسبة الاسر التى تستخدم الانترنت نحو 60.0 % فى حين بلغت نسبة الاسر التى لديها نفاذ للانترنت من المنزل نحو 59.9%.

وقال التقرير إن نسبة الاسر التى تتصل بالانترنت فى المنزل من خلال التليفون الأرضى حوالى 49.2% بينما كانت نسبة الاسر التى تستخدم «يو إس بى» موبايل حوالى 46.9% فى حين بلغت نسبة الاسر المستخدمة للانترنت من المنزل فى الحضر 68.2 % بينما كانت نسبة الاسر المستخدمة فى الريف 49.5%.

وأكد التقرير أن نسبة أفراد الأسر المصرية الذين يستخدمون الحاسب الآلى بلغت 56.7 % وتليها نسبة الافراد الذين يستخدمون الانترنت 57.3% فى حين بلغت نسبة الافراد الذين يستخدمون الهاتف المحمول 99.4 بينما بلغت نسبة الافراد الذين يمتلكون المحمول

99.1% وكانت فى المرتبة الاخيرة امتلاك المحمول الذى بنسبة 53.7%.

واوضح التقرير أن نسبة أفراد الأسر المصرية التى تستخدم الانترنت من المنزل نحو 95% بينما عن طريق الجيران والاصدقاء نحو 53.9% فى حين كانت نسبة من يستخدمونه فى الجهات التعليمية 25.2% وكانت فى المرتبة الاخيرة نسبة الذين يستخدمونه فى مقر العمل ومقاهى الانترنت 13% و 8.9 على التوالى.

وحول مجالات استخدام الانترنت لافراد الاسرة المصرية اكد التقرير ان نسبة افراد الاسر التى تستخدم الانترنت فى ارسال معلومات ورسائل عبر البريد الالكترونى بلغت نحو 93.9% بينما بلغت نسبة الذين يستخدمون الانترنت فى الاتصال بالآخرين من خلال شبكات التواصل الاجتماعى مثل الفيس بوك وتويتر نحو 90.8% يليها الحصول على معلومات عن الصحة والخدمات الصحية 31% و38.1% كانت نسبة الذين يستخدمونه فى الحصول على معلومات عن السلع والخدمات واخير فى الحصول على معلومات من جهات حكومية من خلال الموقع 31.1%.

كشف التقرير عن ارتفاع عدد اجمالى المشتركين فى الهاتف المحمول حيث بلغ 96.42 مليون مشترك بينما كان عدد المشتركين فى مارس الماضى 93.43 بنسبة نمو 3.20% فى حين بلغ اجمالى المشتركين فى الهاتف الثابت 9.52 مليون مشترك بينما كان فى مارس قبل الماضى 8.9 مليون مشترك بنسبة نمو سنوى بلغ 1.22%

واوضح التقرير ان مشتخدمى الانترنت عن طريق المحمول بلغ 39 مليون مستخدم بينما بلغ عدد مستخدمى الانترنت عن طريق المحمول فى مارس الماضى 35.06 مليون مستخدم بنسة نمو بلغ 11.22% فى حين بلغ مستخدم «يو إس بى» مودم 3.6 مليون مشترك بنما بلغ فى مارس الماضى 3.21 مليون مشترك بنسبة نمو بلغت 12.06%

وقال التقرير إن مشتركى الانترنت فائق السرعة «اه دى اس ال» 7.53 مليون مشترك فى حين بلغ عدد المشتركين فى مارس قبل الماضى 6.82 مليون مشترك بنسبة نمو بلغت.10.04%.

وأظهر التقرير أن عدد مكاتب البريد الحكومية بلغ فى مارس الماضى 3986 ألف مكتب بريد بينما بلغ عدد المكاتب فى مارس قبل الماضى 3977 ألف مكتب بنسبة نمو بلغت 0.23 % وبلغ متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد نحو 25.194 الف مواطن بنهاية مارس 2020 مقارنة بنحو 24.784 الف مواطن فى مارس قبل الماضى وبمعدل نمو سنوى 1.66%. وأشار التقرير إلى أن اجمالى خريجى برنامج تنمية القدرات المقدمة من خلال هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات فى مارس الماضى بلغ 25.23 ألف خريج وبينما بلغ اجمالى خريجى برنامج تنمية القدرات فى مارس قبل الماضى 23.41 ألف خريخ بنسبة نمو سنوية بلغت 7.77.