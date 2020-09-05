 بسبب هاتف محمول.. مزارع يقتل نجل ابن عمه بآله حادة بمعاونه ابنه في البحيرة - بوابة الشروق
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بسبب هاتف محمول.. مزارع يقتل نجل ابن عمه بآله حادة بمعاونه ابنه في البحيرة

غادة الدسونسى _ خميس البرعى
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2020 - 3:30 ص | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2020 - 3:30 ص

شهدت عزبة أبوسلطان التابعة، لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، جريمة قتل بشعة، حيث قام مزارع ونجله، بالتعدى على نجل ابن عمه بآلة حادة على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب خلافات على تليفون محمول، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول "أحمد. م. س، ١٦ سنة"، ومقيم بناحية عزبة أبوسلطان التابعة لقرية ومرات النخل دائرة المركز، إلى مستشفى الدلنجات العام جثة هامدة إثر اعتداء من آخرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص وسؤال والد المجنى عليه اتهم ابن عمه ونجله "عبدالله. ا. س"، و"محمد. ع. ا. س" بالتعدى على نجله بآلة حادة على رأسه أثناء رجوعه من عمله، بسبب خلافات على تليفون محمول.

وانتقل المستشار محمد المحسن وكيل النائب العام بنيابة الدلنجات وأمانة سر محمد يوسف لمعاينة الجثة، حيث أمر بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعى.

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