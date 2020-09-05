ــ محفوظ فى الرواية: الظلم وإن وقع على نفس بعينها يسىء إلى النفوس العادلة جميعًا



أتذكر حماستى وشغفى بقراءة رواية «كفاح طيبة» فى هيئتها المدرسية، حتى قبل انتهاء العام الدراسى، وأثرها البالغ على روحى، وظلت الرواية الثالثة فى ترتيب روايات نجيب محفوظ، بعد قراءتى لها كاملة فيما بعد، هى تاج كتاباته فى رأيى، لما تحمله من روح مصر الحقيقية الخالصة وجوهر شخصيتها التى ربما يصيبها العطب أحيانا وتفقد بريقها أحيانا أخرى، إلا أنها بين ليلة وضحاها تستعيد بريقها من حيث لا يحتسب أحد، وتنهض من رقدتها فى قيامة تتغير لها الحسابات والمقدرات.

«لم تكن حياة الأسرة الفرعونية فى المهجر، حياة دعة وخمول، ولكنها كانت حياة عمل وإعداد للمستقبل البعيد».

كانت هذه الجملة الافتتاحية أول ما قرأته عيناى من كتابات نجيب محفوظ على الإطلاق، على الرغم من أنها تأتى فى القلب تقريبا من «كفاح طيبة».

استهلت الجملة القسم الثالث من الرواية: «كفاح أحمس»، الذى اختارت وزارة التربية والتعليم تدريسه «مبسطا» لطلاب الشهادة الإعدادية فى الوجه القبلى فقط دون البحرى بدءا من عام 1993، وكانت دار الشروق قد حصلت على حقوق إصدار روائع نجيب محفوظ للناشئة، بعد فوزه بجائزة نوبل للآداب عام 1988، عن طريق تيسير وتبسيط تلك الروايات وفق المتطلبات التربوية والفنية مع الحرص على بقائها بنفس بنائها وأحداثها وشخصياتها، وإلى حد كبير المحافظة على لغتها وأسلوبها، فيستمتع النشء بقراءة أحداثها كاملة وبفهم تام ومن ثم يتحولون من قراءة القصة إلى قراءة الرواية بسلاسة ونعومة، وعمل الأستاذ محمد المعلم وقتها على تبسيط «كفاح طيبة» بنفسه، فى جزءين حمل الأول منهما اسم «كفاح طيبة»، والثانى «كفاح أحمس» وهو ما درسناه، وقد نجحت هذه الفكرة إلى حد كبير وقتها.

فاحت من الرواية روح وطنية واضحة زكية وعطرة، تزامنت مع فترة صعبة فى تاريخ مصر وهى فترة الاستعمار البريطانى وتصاعُد الكفاح ضده، فكانت بمثابة تشجيع لذلك الكفاح ونبوءة لما يمكن أن يحققه من أهداف وانتصارات، ما يدفعنى لتذكر الجملة الافتتاحية مرة أخرى، حيث إن حياة المصريين وكفاحهم ضد الاحتلال البريطانى لم يكن فيها مكان للدعة والخمول بل استعدادات متتالية متواصلة للحظة القتال، وإن لم يكن قتالا عسكريا آنذاك.

حملت الرواية ملامح من أدب محفوظ التالى لها من الملحمية وتوالى الأجيال وتسليم الراية من جيل إلى آخر على الرغم من صفحاتها القليلة وكثافة أحداثها، فلم يفرد لها محفوظ المساحة التى فردها للثلاثية أو الحرافيش مثلا، ومع ذلك جاءت دسمة المحتوى غزيرة الشخصيات على اختلافها.

كذلك حملت الرواية ما يمكن اعتباره دستورا موازيا للدساتير المصرية المعاصرة المتعاقبة والمتعارف عليها. دستور يتبدى واضحا فى الشعار الذى أرسته الأم «توتيشيري» عندما حانت اللحظة الفارقة: «حياة أمنمحيت أو ميتة سيكننرع»، شعار طالما رددته مع زملائى فى المدرسة بحماسة المتجهين إلى الحرب بعد قليل. وكأنما كُتب على المصريين مرارا عبر تاريخهم أن يحيوا بقوة وحكمة وبأس أو يموتوا بشجاعة وإقدام وشرف ميتة تخلد أصحابها إلى أن تقوم الساعة. دستور يقول بلا مواربة إن الجسد المصرى يعتريه الوهن ثم ينفض عن نفسه الغبار ويقوم من رقدته ماردٌ عملاق تتضاءل أمامه الصعاب ويفر من طريقه الخصوم والأعداء وإلا كان مصيرهم الانسحاق ثم الزوال.

وكما فى الملاحم، تصير الشخصيات جميع أبطالا لكل منها دور كبير لا تكتمل دونه مجريات الأمور، بداية من الملك «سيكننرع» الماضى فى سبيله إلى مصير محتوم لا مفر منه، فيواجهه بشجاعة محاطا برجال يوفون بعهودهم كالقائد «بيبي» على سبيل المثال، ومن بعده ابنه «أحمس إبانا».

الأم المقدسة «توتيشيري» بشكل أو آخر هى مصر نفسها، هى الماضى بخبراته والحاضر بترتيباته وأفعاله المؤدية إلى المستقبل، يأتى وصفها فى الرواية مرآة للحضارة المصرية على مر عصورها، حضارة تبث فى نفوس أبنائها القوة كلما وهنوا، حضارة يقدسها أهلها لما لها من أثر هائل عليهم فى مختلف المحن: «فإذا كان فى الجنوب جذوة نار مقدسة تلهب القلوب وتحيى الآمال فالفضل فى إذكائها لوطنيتها وحكمتها، ولذلك قدسها الجنوب جميعه ودعاها الناس الأم المقدسة توتيشيرى، كما يدعو المؤمنون الربة إيزيس، وعاذوا باسمها من شر اليأس والهزيمة» ــ اقتباس من الرواية ص 24 ــ الطبعة الرابعة 2018 ــ دار الشروق.

نساء طيبة اللاتى لا تقل واحدة منهن بطولة عن جنود الجيش الساعين لاستعادة أراضيهم التى دنّسها الهكسوس، وكان المشهد المحفور فى ذاكرتى منذ الطفولة، حين استخدمهن الهكسوس بخسة كدروع بشرية عارية على أسوار طيبة ليمنعوا الجنود من دخول المدينة، فما كان منهن إلا الصياح تشجيعا للجنود: «اضربونا ينصركم الرب وانتقموا لنا».

النيل بطل آخر. شاهد أبدىٌّ وراعٍ للأسرة المالكة يحملها بعيدا لتستعيد قوتها وترتب أوراقها، ثم يعود ليحمل الأمير/ الملك أحمس فى رحلات ظاهرها التجارة باطنها الاستعداد ليوم ذى مسغبة بالرجال والعتاد، وقد أوضح محفوظ فى كتاب «صفحات من مذكرات نجيب محفوظ» أن النيل هو أحب الأماكن إلى نفسه، وتأثيره عليه ظهر فى أكثر من رواية بداية من «كفاح طيبة».

كطفل يقرأ الرواية المبسطة عام 1994، ظننت أن أحداثها هى محاكاة قريبة للغاية مما وقع على أرضنا من نكسة عام 1967 ثم نهضة الجيش المصرى من جديد فى أكتوبر 1973، حتى عرفت فيما بعد أنها كُتبت قبل ذلك ببضع وعشرين سنة، كأنما كان محفوظ يستشرف المستقبل دون دراية منه.

أنتظر بشغف المسلسل المتوقع عرضه فى عام 2021 تحت عنوان «الملك أحمس»، والمأخوذ عن رواية «كفاح طيبة»، التى طالما حلمت بمشاهدة أحداثها الملحمية مجسدة عبر الشاشات، لتنتقل إلى جيل جديد تنتظره لذة قراءتها، ونهتف معا: «حياة أمنمحيت أو ميتة سيكننرع».