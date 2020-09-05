فحص اثنين من الدببة بحديقة حيوان باكستانية قبل نقلهما لملاذ آمن

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فحص أطباء بيطريون من منظمة دولية لحقوق الحيوان اليوم السبت اثنين من دببة الهيمالايا البنية، استعدادا لنقلهما من حديقة حيوانات في العاصمة الباكستانية، حيث نفقت عشرات الحيوانات بسبب الاوضاع السيئة.

وفحص البيطريون الذين يعملون في منظمة "فور بوز"، ومقرها فيينا، الدبين لتقييم حالتهما ليتم نقلهما إلى ملاذ آمن.

وقال أمير خليل، الطبيب بيطري بمنظمة "فور بوز" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد شهدنا وضعا كارثيا في حديقة حيوانات إسلام أباد". وأضاف أن حديقة الحيوان تفتقر إلى الموظفين ذوي الخبرة والمرافق الطبية البيطرية للحيوانات.

وأظهر الفحص أن سوزي، أنثى الدب البني، لديها حصوة في إحدى كليتيها. كما ظهرت بعض علامات سوء التغذية على الدبين.

وقال فرانك جوريتس، كبير الأطباء البيطريين في معهد لايبنيتس لأبحاث الحيوانات والحياة البرية في برلين: "لقد تلقت العلاج من عدوى سببتها جراحة قديمة، وتم زرع رقاقة إلكترونية صغيرة بجسدها".

ومن المرجح أن يتم نقل الدبين إلى الأردن أو إلى ملاذ آمن في أوروبا.