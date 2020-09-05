مطالب بحوافز جديدة للصناع لتعميق المنتج المحلى

طالبت مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة ّ وزارة التجارة والصناعة والحكومة بضرورة اصدار مجموعة من القرارات التحفيزية الجديدة للصناع للتوسع فى تصنيع مستلزمات الانتاج المحلية لتعميق الصناعة الوطنية.

واضافت لويس أن هناك ضرورة أيضا لتخفيض تكلفة الافراج وغرامات التأخير واقرار حوافز جديدة لتشجيع المستثمرين على تخفيض تكلفة الاستيراد.

وتابعت لويس ان زيادة استثمارات الصناعات المغذية مفيد للاقتصاد والقطاع الخاص، الموازنة العامة للدولة ستكون من اكبر المستفيدين من ضخ القطاع الخاص استثمارات جديدة لزيادة نسبة المكون المحلى.

ودللت لويس على تجربة اطلاق وزارة التجارة والصناعة قبل عامين، للبرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى عام 2018، والتى لعبت دورا كبيرا فى زيادة نسبة المكون المحلى فى العديد من القطاعات وهو ما ساهم فى خفض تكلفة الاستيراد بشكل ملحوظ.

كانت وزارة الصناعة اطلقت برنامجا قوميا لتعميق الصناعة بهدف تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ودعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الواعدة ليتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والوصول إلى معدلات نمو صناعى تصل إلى %10 سنويا بحلول عام 2030، وهو ما سيسهم حسب خطة الوزارة فى خفض عجز الميزان التجارى بنسبة %20.

ولفت لويس إلى أن التجربة اثبتت أن أى حوافز تشجيعية او برامج اطلقتها الحكومة انعكست بالايجاب على الاقتصاد والقطاع الخاص معا، وهو ما يؤكد ضرورة اطلاق الحكومة المزيد من الحوافز التشجيعية لتحفير المستثمرين على المزيد من التوسعات وهو ما يخلق فرص عمل جديدة ومعدلات انتاج اكبر.