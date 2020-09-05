متظاهرون يمنيون يحتجون في تعز على انهيار الريال اليمني

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تظاهر عشرات اليمنيين اليوم السبت في مدينة تعز وسط البلاد، حتجاجا على انهيار الريال اليمني، أمام العملات الأجنبية.

وقال مصدر محلي لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن المحتجين رفعوا شعارات مندده بانهيار الريال اليمني، وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وحمل المتظاهرون الحكومة الشرعية والتحالف العربي"مسؤولية انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية"، مستنكرين "تجاهل الحكومة وعدم وضع حلول عاجلة لمعالجة الأزمة".

ووصل الدولار الأمريكي الواحد إلى أكثر من 800 ريال يمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، فيما بلغ سعر الريال السعودي 210 ريالات يمنية.

وتسيطر الحكومة الشرعية على مدينة تعز، فيما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة منذ نحو خمس سنوات.