الجيش المالي ينظم حفلا جنائزيا لتكريم 17 قتيلا من جنوده

قال الجيش المالي، إنه سيتم تنظيم حفل جنائزي لتكريم 17 من جنود القوات المسلحة المالية الذين لقوا حتفهم في العملية الإرهابية أمس الأول في غيتي على بعد أربعمائة كلم من العاصمة باماكو وجرح فيها أكثر من 20 جنديا.

وذكر بيان للجيش، وفقا للإذاعة المالية اليوم السبت، أن الحفل الجنائزي سينظم في قادة كاتي العسكرية قرب العاصمة باماكو.

وأضاف أن جثامين القتلى وصلت اليوم إلى باماكو على متن طائرة تابعة لسلاح الجو المالي، وكان في استقبال الجثامين في مستوصف الهندسة العسكرية رئيس الأركان العامة للجيوش اللواء عمر ديارا، والمدير المركزي للخدمات الصحية للجيش اللواء وبعض قادة الأفرع.