السلطات الألمانية تسعى لتعيين 5 آلاف شخص في الخدمات الطبية

تعتزم الحكومة الألمانية وحكومات الولايات، تعيين ما لا يقل عن 5 آلاف شخص في وظائف جديدة وبدوام كامل في قطاع الصحة العامة بحلول نهاية عام 2022 لمواجهة آثار جائحة كورونا.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان ورئيس وزراء الصحة بالولايات الألمانية وهو وزير الصحة بولاية برلين، ديليك كالايشي، اليوم السبت، في العاصمة برلين، إن الخطوة الأولى في هذا السبيل تتمثل في أنه يجب توفير ما لا يقل عن 1500 وظيفة للأطباء والموظفين المختصين بالخدمات الطبية والموظفين الإداريين بحلول 31 ديسمبر 2021.

وبالإضافة إلى الوظائف الجديدة فإن الهدف هو تحسين رقمنة المكاتب الإدارية والهيئات الصحية وكذلك جعل العمل في خدمات الصحة العامة أكثر جاذبية وإنشاء هياكل مستدامة.

تقوم المكاتب الصحية بدور أساسي في تتبع سلاسل العدوى وإجراء الاختبارات والحجر الصحي.

وذكر شبان أن الهدف هو تحقيق خدمة صحية مترابطة عبر جميع المستويات.