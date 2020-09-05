عرض قطعة نقدية باهظة الثمن للبيع في مزاد

ينظم في الثامن من أكتوبر القادم مزاد لبيع نسخة لدولار فضي يعود لعام 1794، سبق أن بيع سنة 2013 مقابل 10 ملايين دولار.

ووفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن الدولار يمثل قيمة كبيرة لهواة جمع العملات، ويتوقع أن يباع برقم قياسي جديد.

وتعتبر القطعة النقدية أول عملة معدنية تم سكها في الولايات المتحدة، ويرجح أن يكون الرئيس جورج واشنطن قد تفحصها شخصيا.

جدير بالذكر أنه تم إصدار ما مجموعه 1758 قطعة نقدية من هذا النوع، ولم يبق منها سوى 130 حتى يومنا هذا.

ولم تكن هذه العملات مخصصة للعامة، بل للتوزيع على أعضاء الكونجرس والمواطنين المهمين.

ومع ضعف مخزون المعادن النفيسة في الولايات المتحدة بعد حرب الاستقلال مع بريطانيا، جاء إصدار القطع النقدية هذه بمثابة خطوة ترمي لتعزيز هيبة الدولة الأمريكية الحديثة.