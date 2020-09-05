الصليب الأحمر يحذر من نقص شديد في إمكانيات غزة الطبية في مواجهة كورونا

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم السبت من مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد في قطاع غزة في ظل نقص شديد في الإمكانيات الطبية.

وقال مكتب اللجنة الدولية، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن النظام الصحي في غزة "يعاني نقصا حادا في الإمكانيات يحول دون التعامل مع تفشٍ وبائي ضخم" في إشارة إلى فيروس كورونا.

وذكر البيان أن "ما يتوفر من أسرّة وأجهزة تنفس في وحدات العناية المركزة (في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة) لا يكفي إلا لعلاج عدد قليل من الحالات الحرجة".

ولفت إلى فرض حظر تجوال منذ نحو أسبوعين في قطاع غزة بهدف وقف انتشار فيروس كورونا "الذي خرج عن السيطرة وبدأ يتفشى بين السكان"، منبها إلى أن أهالي غزة "ينتابهم شعور بالضعف الشديد".

وحسب البيان: "يخشى الأهالي على سلامتهم وسلامة أحبائهم، إذ يدركون أن الخدمات التي يعتمدون عليها مثل الكهرباء قد تتوقف في أي لحظة، ولا يجوز بأي حال الاستهانة بعواقب القيود الشديدة المفروضة على الحركة والتجارة طيلة 14 عامًا على الصحة النفسية للسكان".

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة عن تسجيل حالتي وفاة و110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ مارس الماضي ارتفع إلى 807 إصابات منها حالات نشطة حاليا 713 تتوزع بواقع 687 من المجتمع و26 من العائدين من الخارج، بينما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى سبع حالات.

وبحسب مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة يوجد 54 جهاز تنفس صناعي وسرير عناية مركزة في مستشفى الأوبئة المخصص للتعامل مع مرضى كورونا في القطاع والخشية تكمن من تسجيل آلاف الإصابات.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة في الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة منذ منتصف عام 2007.