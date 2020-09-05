مؤلفة «هارى بوتر» تعيد وسام «كينيدى» بعد انتقاد آرائها عن التحول الجنسى

كيرى كينيدى رئيسة المنظمة: رولينج أهانت مجتمع المتحولين جنسيًا بأكمله.. وصحفية مؤيدة لـ «رولينج»: مجتمع التحول الجنسى «متطرف»





قررت المؤلفة البريطانية جيه كيه رولينج، صاحبة سلسة الروايات الأشهر «هارى بوتر» إعادة وسام «تموُّج الأمل the Ripple of Hope»، الذى كانت قد تحصّلت عليه كجائزة شرفية من منظمة روبرت إف كينيدى الأمريكية لحقوق الإنسان العام الماضى، بعد أن تعرضت لموجة جديدة من الانتقادات بسبب آرائها حول قضايا التحول الجنسى، شاركت فيها هذه المرة رئيسة المنظمة، كيرى كينيدى.

ومنذ فترة أثارت الكاتبة البريطانية عاصفة من الجدل بسبب تغريداتها عبر «تويتر» التى اعترضت فيها على استعمال عبارة «الأُناس الذين يحيضون»؛ حيث قالت إنه لا يحيض إلا النساء، وبالتالى لا يجب تجنب استعمال تلك الكلمة، وفى تدوينة مطولة، قالت المؤلفة ــ البالغة من العمر 55 عامًا ــ إن اهتمامها بقضايا المتحولين جنسيًا ينبع من كونها تعرضت لسوء المعاملة فى طفولتها، وهو الأمر الذى قادها للتفكير والتدبُّر فى قضية الهوية الجنسية للأفراد، وأضافت: «أحترم حق كل شخص من مجتمع المتحولين جنسيًا فى العيش بأية طريقة تشعره بالأصالة والراحة، ولكن فى الوقت ذاته تشكلت حياتى بكونى أنثى، ولا ضرر من استعمال تلك الكلمة لوصف هويتى الجنسية»؛ فى إشارة إلى أن كون بعض المتحولين جنسيًا يعانون من الاضطهاد لا يعنى بالضرورة إلغاء المسميات الجنسية؛ كالذكر والأنثى التى تُستعمل للتمييز بين الجنسين.

وهاجمت صاحبة المنظمة كيرى كينيدى «رولينج»، ونشرت بيانًا على الإنترنت احتجت فيه بشدة على آرائها، بسبب «طعنها فى هوية الأشخاص المتحولين جنسيًا»، و«إهانتها مجتمع التحول الجنسى بأكمله»، وأضافت: «هذا المجتمع يعانى بشكل كبير من العنف والتمييز والإقصاء والمضايقات المستمرة، ونتيجة لذلك يعانى من ارتفاع معدلات الانتحار والتعرض للأذى العقلى والجسدى»، وأكدت «كينيدى» أن المنظمة ترفض وجهة نظر «رولينج» بأن جنس الشخص هو النوع الذى يتم «تكليفه به» عند الولادة، ويعتبر العامل الأساسى والحاسم لجنس المرء، بدون مراعاة حقه فى اختيار هويته الجنسية.

ومن جانبها أكدت «رولينج» أن تلك المزاعم «عارية تمامًا من الصحة»، وقالت فى بيان جديد نُشر على موقعها عبر الإنترنت، إن هناك تعارضا صريحا بين حركة حقوق المتحولين جنسيًا «الراديكالية» الحالية وحقوق المرأة، وكشفت عن أن هناك آلاف النساء قد اتصلن بها لإظهار دعمهن لقضيتها، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأطباء والأكاديميين والمعالجين والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والموظفين فى السجون وملاجئ النساء ممن أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير نظرية «حرية الهوية الجنسية» على المراهقين الضعفاء، وعلى حقوق المرأة، وعلى تفكيك قواعد الحماية التى تحمى النساء ــ الأكثر ضعفا ــ برغم من أنهم لا يكنون أى شكل من أشكال العداء للمتحولين جنسيًا على حد قول الكاتبة.

وتعقيبًا على قرارها إعادة الجائزة، قالت «رولينج»: «لقد حزنت للغاية بسبب تبنى المنظمة ذلك الموقف، وهو الأمر الذى لا يتعارض إطلاقًا مع إعجابى وتقديرى للشخص الذى يتم منح الجائزة باسمه؛ رئيس الولايات المتحدة الراحل كينيدى، إلا أننى قررت فعل ما يمليه عليّ ضميري»، نقلًا عن وكالة «بى بى سي» الإخبارية.

وتلقت «رولينج» منذ ذلك الحين الدعم عبر الإنترنت، وغزا هاشتاج #IStandWithJKRowling وسائل التواصل الاجتماعى من أجل مؤازرة الكاتبة فى موقفها، كما كتب عدة صحفيين بجرائد متفرقة حول الأمر؛ فوصفت الصحفية سونيا بولتون مجتمع التحول الجنسى بـ «التطرُّف»، وقالت: «هناك بالتأكيد صراعات بين مطالب جماعات الضغط الخاصة بالمتحولين جنسيًا وحقوق النساء والأطفال»، بينما نوّهت الصحفية باريس ليز إلى ضرورة «تلطيف الخطاب» المُوجّه إليهم، وقالت: «من خلال تجربتى الخاصة يمكننى القول إن الطريقة التى نتبناها فى مناقشة الأشخاص المتحولين جنسيًا لها بالغ التأثير عليهم؛ ولذا يجب مراعاة الحذر وإظهار التعاطف عند التعامل مع أى منهم»، كما أيد العديد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى مبدأ إظهار المزيد من التعاطف تجاه ذلك المجتمع.

يجدر بالذكر أن من بين الحائزين السابقين على نفس الوسام، رئيس الولايات المتحدة السابق باراك أوباما، ورئيس أساقفة جنوب أفريقيا، ديزموند توتو.