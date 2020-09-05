الفلبين تسجل 2529 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، تسجيل 2529 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و53 حالة وفاة جراء الإصابة بالمرض.

وأشارت بيانات صادرة عن الوزارة، نقلتها صحيفة "فلبين ستار" المحلية، إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد حتى الآن ارتفع إلى 234 ألفا و570 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس حتى الآن 3 آلاف و790 حالة.

وسجلت منطقة العاصمة الوطنية مانيلا، بؤرة تفشي فيروس كورونا في الفلبين، غالبية حالات الإصابة الجديدة بـ1171 حالة.

وأوضحت الصحيفة أن 2145 حالة من الحالات الجديدة التي أعلن عنها اليوم (ما يقرب من 84%)، هي حالات إصابة حدثت خلال الأسبوعين الماضيين بداية من 23 أغسطس، والباقي يمثل حالات حدثت في الفترة منذ مارس ولم يتم تسجيلها.

كما ارتفع إجمالي عدد المتعافين ليصل إلى 161 ألفا و668 شخصًا، بعد تعافي 1136 شخصا آخر، فيما خضع لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس ما لا يقل عن 2.58 مليون شخص في أنحاء البلاد حتى الآن، وفقا لأحدث بيانات الصحة الفلبينية.