العثور على مادة غريبة في حافلة ببريطانيا

قالت الشرطة البريطانية في مدينة مانشستر، شمال غربي إنجلترا، اليوم السبت، إنها تحقق في بلاغات بشأن العثور على مادة "مريبة" داخل حافلة في محطة حافلات "مانشستر بيكاديلي".

وأوضحت شرطة مانشستر، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن أفرادها وصلوا للموقع في الوقت الذي أغلقت فيه عدة طرق في المدينة، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وأضافت السلطات أنه تم إخلاء الحافلة في إطار إجراء احترازي فيما جرى فرض طوق أمنين.

وقال شاهد عيان، في تصريح صحفي، إن الطوق امتد لمسافة 200 متر من الحافلة الخضراء ذات الطابقين في كل الاتجاهات.

ولم تشر السلطات إلى طبيعة المادة التي جرى العثور عليها، وما إذا كانت مستخدمة لأجل القيام بأي اعتداء محتمل في وسيلة النقل، لكن صحيفة "ميرور" البريطانية، أشارت إلى أن ضباطا مختصين في القنابل داخل جهاز الشرطة البريطانية حضروا إلى المكان بعد العثور على المادة المريبة.