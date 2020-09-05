وصول شحنة مساعدات طبية مصرية إلى جنوب السودان لمكافحة كورونا

استقبل مطار جوبا الدولي، اليوم السبت، شحنة مساعدات طبية مصرية إلى دولة جنوب السودان لدعم الأخيرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان في استقبال طائرة المساعدات، وزيرة الصحة بجنوب السودان إليزابيث أشوي، ووكيل الوزارة الدكتور ميان ماشوت، فضلاً عن عدد من المسئولين بوزارة الخارجية بجنوب السودان.

من جانبه، أوضح السفير المصري بجنوب السودان، الدكتور محمد قدح، في تصريحات صحفية خلال استقبال الطائرة المصرية أن المساعدات المُقدمة لجنوب السودان هي مستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتأتي في إطار التضامن المصري مع الأشقاء بجنوب السودان لمواجهة الأزمة الراهنة.

يذكر أن طائرة المساعدات المصرية، تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مساعدات للدول الإفريقية في إطار صندوق الاتحاد الإفريقي لمكافحة فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، ذكرت مصادر مسئولة بجنوب السودان، أن وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي، سيصل إلى العاصمة "جوبا"، يوم الثلاثاء، لبحث عدد من المشروعات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر أن تتركز المباحثات بين وزيري الري المصري والجنوب سوداني على عدد من المشروعات التنموية في مجال الري بين البلدين، لاسيما تفعيل البروتوكول الفني بين الوزارتين وتطوير العلاقات في مجال الموارد المائية، خاصة في مجال الاستفادة من الخبرات المصرية بمجال بناء الخزانات لتوفير المياه لخدمة الاستخدام البشري والزراعة.

وكان وزير الري بجنوب السودان مناوا بيتر قد صرح في وقت سابق لـ "الشروق"، بأن الزيارة ستبحث مشروع تطهير المجرى النهري بولاية الوحدة، والذي توقف منذ عام 2013 بسبب اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان للاستخدام الملاحي والري، فضلاً عن بحث إقامة مشاريع خزانات لمعالجة أزمة الفيضانات بالبلاد، فضلاً عن إمكانية بناء خزان على نهر "الجور" بمنطقة "واو" لتوليد الكهرباء بسعة 3 "ميجاوات" لتغطية المنطقة بالكهرباء والمناطق المحيطة بها، مشيراً إلى أن هذا المشروع يُعد منحة من الحكومة المصرية بتكلفة مبدئية تقرب من 3 ملايين دولار.

وأشار بيتر إن وزير الري المصري من المقرر أن يلتقي بالرئيس سيلفاكير ميارديت، وعدد من نواب الرئيس، فضلاً عن وزراء "الزراعة، والكهرباء" لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين القاهرة وجوبا.