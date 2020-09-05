باكستان ستعلن عن عطاءات لتنفيذ مشروع للسكك الحديدية ممول من الصين



ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن الحكومة الباكستانية ستدعو الأسبوع المقبل إلى تلقيها لعطاءات دولية للعمل في أكبر مشروع للسكك الحديدية في البلاد والذي تموله الصين.

وسيعمل مشروع "مين لاين 1" على تجديد نظام السكك الحديدية الذي يعود إلى الحقبة البريطانية، ويمتد من من كراتشي إلى بيشاور بتمويل بأكثر من 7 مليارات دولار في إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو مشروع رئيسي لمبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينج.

وقالت شركة السكك الحديدية الباكستانية في بيان اليوم، نقلا عن الوزير شيخ راشد أحمد، إن العطاء الدولي للمشروع سيجرى في 12 سبتمبر.