معارضة بيلاروسية بارزة تغادر إلى بولندا

غادرت السياسية البيلاروسية المعارضة البارزة، أولجا كوفالكوفا، البلاد إلى بولندا المجاورة، بحسب زملائها في معسكر المعارضة.

وقال أنطون رودنينكوف، المتحدث باسم مجلس جديد يهدف لتحقيق انتقال سياسي في بيلاروس، لموقع "توت.باي" الإخباري الإلكتروني، إن كوفالكوفا حاليًا في وارسو، دون الكشف عن تفاصيل بشأن سبب مغادرتها بيلاروس.

يشار إلى أن كوفالكوفا من المقربين من زعيمة المعارضة سفيتلانا تيكانوفسكايا، وهي أيضًا عضو في المجلس.

واعتقلت كوفالكوفا، صاحبة الـ36 عامًا في أغسطس وقضت عدة أيام رهن الاعتقال قبل الإفراج عنها يوم الخميس.