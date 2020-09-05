 الشعر يواجه الأوبئة في بيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشعر يواجه الأوبئة في بيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر

القاهرة - أ ش أ:
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2020 - 10:40 ص | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2020 - 10:40 ص

يقيم بيت الشعر العربي "ببيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء غد الأحد، صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي والذي يأتي هذا الشهر تحت عنوان (الشعر يواجه الأوبئة).

يستعرض الصالون القصائد الشعرية التي كتبت خلال أزمنة الأوبئة المختلفة التي مرت على مصر والعالم مثل الكوليرا.

يشارك في الصالون من الشعراء والنقاد: الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، د. أحمد درويش، د. حسن طلب، د. أبو اليزيد الشرقاوي، د. أحمد بلبولة، أسامة الخولي، ويدير الصالون الشاعر السماح عبدالله.

وكان بيت الشعر العربي قد أقام عددا من الندوات عبر الإنترنت في فترة جائحة كورونا التي أثرت على العالم، ولم يتوقف بيت الشعر ولا الشعراء عن التغني بأشعارهم في تلك الظروف عبر الإنترنت والتي شهدت إقبالا كبيرا من المتابعين سواء من الشعراء أو الجمهور.

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