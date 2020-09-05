قال محمد خالد العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا القابضة إن شركته تستهدف 2.5 مليار جنيه مبيعات العام الحالى مقابل 3 مليارات جنيه العام الماضى، مع إتاحة فترات سداد تصل إلى 10 سنوات لمراعاة الضغوط المالية على المشترين.

أضاف أن أزمة فيروس كورونا فرضت على الشركة إعادة النظر فى موازنة العام الحالى بما يناسب المستجدات فى السوق، من حيث خفض المبيعات المستهدفة ومصاريف التسويق ومنح فترات سداد أطول، وفى نفس الوقت الحفاظ على العاملين بالشركة ومعدلات الإنشاءات فى المواقع.

ووضعت الشركة خطة للتعامل مع أزمة كورونا، وإعادة تقييم الأمور فى ضوء ما يحدث، موضحا أن الشركة طرحت عروضا تسويقية فى شهرى إبريل ومايو وحققت تجاوبا، وأكد العسال أن الأزمة الحالية هى وقت استغلال الفرص والاستثمار فى العقار فى ظل التسهيلات التى يوفرها المطورون وايضا للحفاظ على قيمة العملة.