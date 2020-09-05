عمدة موسكو: روسيا لا تواجه موجة ثانية من جائحة كورونا

اعتبر عمدة العاصمة الروسية موسكو ورئيس فريق العمل التابع لمجلس الدولة لمكافحة فيروس كورونا، سيرجي سوبيانين، أن روسيا لا تشهد موجة ثانية من الجائحة، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

وقال سوبيانين في مقابلة تلفزيوينة اليوم السبت: "سير الجائحة يتميز الآن بخصوصية كبيرة حيث تم تحديدها في أماكن معينة، يجري اليوم حديث عن موجة ثانية من الجائحة، لكن في الحقيقة ما يحدث ليس موجة ثانية، إنه مواجهة الموجة الأولى في بعض المناطق".

وأضاف سوبيانين: "هناك مناطق مثل موسكو مرت بشكل عام عبر هذا الوضع، الجائحة لم ترحل، لكن مؤشرات الذروة تلاشت، وهناك مناطق أخرى باتت تواجهها فقط الآن، بينما توجد مجموعة ثالثة تضم المناطق التي تقع الآن في ذروة الجائحة".

وشدد عمدة موسكو في هذا السياق على الأهمية البالغة لترتيب إدارة الأمور وفقا للأوضاع الخاصة في كل المناطق وحتى على مستوى المدن والبلديات.

وشهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، في روسيا ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي، حيث تجاوزت في إحصائيات أمس الجمعة واليوم السبت حاجز الـ5000 حالة.