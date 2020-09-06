بلومبرج: السعودية تخفض أسعار مبيعات النفط لآسيا وأمريكا

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، بأن السعودية خفضت أسعار مبيعات النفط لآسيا والولايات المتحدة لشحنات أكتوبر، في مؤشر على أن المملكة ، أكبر مُصدّر للنفط في العالم ربما تشهد تذبذبا في الطلب وسط أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة أن شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة، تقوم بخفض الخام العربي الخفيف القياسي أكثر من المتوقع وتخفض هذا الصنف إلى خصم لأول مرة منذ يونيو للمشترين في آسيا.

وأشارت إلى أن هذا التخفيض يأتي للشهر الثاني على التوالي بالنسبة للبراميل المتجهة إلى آسيا.

وقالت بلومبرج إن أرامكو ستخفض كذلك أسعار البراميل الخفيفة إلى شمال غرب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب دراسة استقصائية أجرتها بلومبرج تتجه أرامكو لخفض الأسعار إلى آسيا لشحنات أكتوبر من الدرجة الخفيفة بـ 1.40 دولار للبرميل، إلى 50 سنتا أقل من المعيار الإقليمي.

وانخفض الطلب على النفط هذا العام حيث أجبرت جائحة فيروس كورونا الحكومات على إغلاق اقتصاداتها، وشركات الطيران على إلغاء رحلات وإبقاء العاملين في المنازل.