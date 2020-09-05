أوكرانيا تسجل 2836 إصابة جديدة و50 وفاة بفيروس كورونا

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سجلت أوكرانيا 2836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 133 ألفا و787 إصابة، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية اليوم السبت.

وأظهرت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أن البلاد سجلت 50 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2811 شخصا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضافت البيانات أن هناك 1036 حالة تماثلت الشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت الشفاء 61 ألفا و 649 حالة.

وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي إذ سجلت 315 إصابة تليها منطقة ترنوبل بـ226 إصابة ثم منطقة أوديسا بـ203 إصابات.