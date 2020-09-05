يونايتد أيرلاينز للطيران تشغل 40 بالمئة من كامل جدول رحلاتها في أكتوبر

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قالت شركة يونايتد أيرلاينز الأمريكية للطيران إنها تعتزم تسيير 40 بالمئة من كامل جدول رحلاتها في أكتوبر المقبل، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ، تتوقع الشركة أن تسير 34 بالمئة من كامل جدول رحلاتها في سبتمبر الجاري.

وقالت إنها تعتزم تشغيل 46 بالمئة من جدول رحلاتها محليا في أكتوبر المقبل مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.

وتتوقع يونايتد أيرلاينز أن تسير على المستوى الدولي 33 بالمئة من جدول رحلاتها مقارنة بتشرين أول/ أكتوبر عام 2019.

وتعتزم شركة الطيران الأمريكية استئناف خدمتها على حوالي 50 خط طيران محلي و23 خطا دوليا.