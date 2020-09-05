باريس سان جيرمان يضم سيرجيو ريكو بعقد دائم

قال نادي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم السبت إنه تعاقد مع حارس مرمى اشبيلية الإسباني سيرجيو ريكو بعقد دائم لمدة أربعة أعوام.

وكان ريكو (27 عاما) انضم إلى سان جيرمان على سبيل الإعارة لموسم واحد في سبتمبر من العام الماضي وشارك معه في 10 مباريات في جميع المنافسات وساعد الفريق في الفوز بألقاب الدوري المحلي وكأس فرنسا وكأس الرابطة إضافة إلى الصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي المنتمي للعاصمة الفرنسية في بيان :"يود النادي أن يقدم التهنئة إلى سيرجيو وأن يتمني له كل نجاح وتوفيق بينما يواصل مسيرته مع الأحمر والأزرق".

وخاض ريكو مباراة دولية واحدة مع منتخب إسبانيا كما شارك في 170 مباراة مع اشبيلية في جميع المنافسات وفاز معه بلقبين في الدوري الأوروبي.