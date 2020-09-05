مدارس الضفة الغربية تستقبل غدا التلاميذ وفق بروتوكول صحي

يتوجه صبيحة يوم غد الأحد، نحو مليون و350 ألف طالب، إلى مدارسهم بالضفة الغربية ، إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2020/2021، وفق إجراءات صحية ووقائية عالية.

وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم ، بالتعاون مع وزارة الصحة، قبل أيام، بروتوكولا صحيا خاصة بعودة الطلبة للمدارس، للحفاظ على سلامة وصحة الطلبة والعاملين وتسهيلا لوصولهم الآمن للمدارس ورياض الأطفال، في ظل مرحلة التكيف مع فيروس "كورونا" المستجد،بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا).

وكان مجلس الوزراء قد صادق بشكل نهائي في جلسته نهاية شهر أغسطس الماضي، على خطة العودة للمدارس بشكل متدرج ،وستكون العملية التعليمية خاضعة للتقييم الدائم في ضوء تطورات الحالة الوبائية.

يأتي بدء العام الدراسي بالضفة الغربية فيما ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 32الف حالة والوفيات إلى 192،حسبما اعلنت امس الجمعة السلطة الفلسطينية.