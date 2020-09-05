العراق: القبض على 10 إرهابيين خلال عملية أمنية في البصرة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، عن إلقاء القبض عن 10 إرهابيين خلال العملية الأمنية في محافظة البصرة الواقعة أقصى جنوبي البلاد.

وذكرت القيادة العراقية -في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية- أن "العملية الأمنية، التي شنت في وقت سابق اليوم في محافظة البصرة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والقبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة، أسفرت عن إلقاء القبض على 10 من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، والعثور على ثلاثة أكياس من مادة "سي فور" شديدة الانفجار و 12 جراما من المواد المخدرة".

وأضافت إلى أن القوات الأمنية تمكنت أيضا من ضبط عدد من الرشاشات وسبع بنادق من نوع "كلاشنكوف" وثلاثة من نوع "جي سي" وبندقية قنص وقاذفة 40 ملم، فضلا عن عتاد وصاعق كهربائي خلال عملية بسط الأمن في محافظة البصرة العراقية.

وأشارت القيادة إلى أنه تم إرسال الملقى القبض عليهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مؤكدة في الوقت نفسه أن القوات الأمنية لن تتسامح مع أي محاولة لتعكير صفو الأمن و ستتعامل بكل قوة وحزم مع من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة في البلاد".

وتأتي هذه العملية الأمنية في الوقت الذي أكد فيه وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، أن فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون واجب وطني، فيما وعد العراقيين بـ"نتائج إيجابية" في عمليات ضبط الأسلحة غير المرخصة، لتحقيق الاستقرار وبسط الأمن في البلاد.