افتتاح أسبوع مهرجان كيل السنوي للزوارق الشراعية وسط احتياطات صحية مشددة

افتتح أسبوع مهرجان كيل السنوي للزوارق الشراعية وسط احتياطات صحية مشددة.

وقال منظمو المهرجان إن الاحتفالية الصيفية الكبيرة لن تقام هذا العام كما كانت فيما مضى، وإنما سيتم التركيز على أصل المهرجان بصفته منافسة في الزوارق الشراعية والاقتصار على نقاط صغيرة للغاية من المهرجان الذي كان يقام في الأعوام الماضية.

وأوضح دانييل جونتر رئيس وزراء ولاية شليزفيج هولشتاين شمالي ألمانيا، اليوم السبت، أن أسبوع مهرجان كيل مختلف هذا العام، ولكنه برغم ذلك مألوف.

وأضاف جونتر قائلا: "المهرجان يتناسب مع المرحلة الحالية لأنه يعطي إشارة ضد التشاؤم بسبب كورونا، وهو يبين أيضا أننا يمكننا أن نحتفل بوقت طيب برغم التباعد والحذر".

وتولى جونتر دق الجرس التقليدي داخل إحدى السفن عند الافتتاح دون وجود جمهور، كما هي العادة وذلك داخل المركز الأوليمبي لسباقات الزوارق الشراعية ببحيرة شيلكسي.

وأعطى فيرنر دورنشايت وهو مدير معرض الزوارق في دوسلدورف لمدة طويلة إشارة البدء من خلال بوق السفينة.