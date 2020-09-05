 إعصار «هايشين» يقترب من جزيرة أوكيناوا اليابانية - بوابة الشروق
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إعصار «هايشين» يقترب من جزيرة أوكيناوا اليابانية

(د ب أ)
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2020 - 1:45 م | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2020 - 1:45 م

حذرت السلطات اليابانيين بتوخي الحذر الشديد، حيث يقترب إعصار "هايشين" من جزيرة أوكيناوا اليابانية اليوم السبت.

وثمة تهديدات بأن يكتسب الإعصار العاشر الذي يضرب اليابان هذا العام، المزيد من القوة غدا الأحد. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تصل سرعة الرياح بالقرب من مركزه 300 كيلومتر في الساعة.

وحذرت السلطات من ارتفاع الأمواج وفيضانات محتملة وزوابع قوية كافية للإطاحة بالمنازل فى طريقها.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى جزيرة "أمامي أوشيما" غدا الأحد ثم يتحرك نحو جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد، طبقا لخبراء الأرصاد الجوية.

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