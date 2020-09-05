نورث كارولينا تصدر أولى بطاقات الاقتراع مع بدء موسم انتخابات الرئاسة الأمريكية

أصبحت ولاية نورث كارولينا اليوم الجمعة، أول ولاية تبدأ في توصيل بطاقات الاقتراع للناخبين عبر البريد، وذلك قبل شهرين من يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في الثالث من نوفمبر المقبل.

وستبدأ ولايات أخرى في القيام بالأمر نفسه خلال الأسابيع المقبلة.

ويتوقع مسؤولون بالعملية الانتخابية عددا قياسيا في طلبات الاقتراع الغيابى والتصويت عبر البريد في أنحاء البلاد، حيث يتجنب الناخبون التوجه إلى لجان الاقتراع بسبب المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا.

وطلب أكثر من 618 ألف ناخب في نورث كارولينا، وهي ولاية رئيسية في المعركة الانتخابية، الحصول على بطاقات الانتخاب عبر البريد، وفقا لمجلس الانتخابات بالولاية.

وقال المدير التنفيذي للمجلس كارين برينسون في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن "هذا أمر غير مسبوق، من حيث عدد الطلبات التي تلقيناها للتصويت الغيابى والإدلاء بالصوت عبر البريد"، مضيفا أن الناخبين يجب أن يتحلوا "بالصبر" وأنه سيتم إرسال بطاقات الانتخاب تباعا "بشكل مستمر".

وأصدر المجلس بيانا أمس الخميس حذر فيه من أن التصويت أكثر من مرة غير قانوني، بعدما بدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشجع المواطنين على الإدلاء مرتين لاختبار هذا النظام. وأثار اقتراحه تنديدا واسع النطاق من قبل مسؤولي العملية الانتخابية في أنحاء الولايات المتحدة.