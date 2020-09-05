الرئيس الألماني عن أزمة كورونا: هناك ضوء في نهاية النفق

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن تفاؤله إزاء فرص احتواء فيروس كورونا المستجد.

وقال شتاينماير في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "أجد التقارير عن أبحاث واعدة للقاحات مشجعة للغاية... هناك ضوء في نهاية النفق - لكننا لا نعرف طول المسافة إلى هناك، لذلك لا ينبغي التراخي في بذل الجهد والانضباط الآن...لقد سيطرنا على حالة الطوارئ الخاصة بكورونا، والآن لن نفشل في العودة إلى الوضع الطبيعي الجديد المراعي للجائحة".

وذكر شتاينماير أن ضغوط الناس حقيقية، معربا عن تفهمه لتزايد المخاوف، وقال: "لكن انخفاض عدد الإصابات الجديدة والتخفيف المحتمل للقيود جراء ذلك، من الحجج المقنعة للبقاء على الحذر"، مضيفا أنه لا ينبغي أن يتحول "الإجهاد (من قيود) كورونا" إلى عدم مبالاة.

ولا يتوقع الرئيس فرض قيود موسعة على الحياة العامة من جديد، بقدر ما حدث أثناء الذروة السابقة في ألمانيا، مضيفا أن الجميع يعلمون أن "الإغلاق الثاني سيكون ضارا للغاية بالاقتصاد... لا ينبغي أن نتوقع نفس المستوى من القبول كما فعلنا قبل أربعة أو خمسة أشهر، هذا هو السبب في أن السياسة بأكملها على المستوى الاتحادي والولايات، موجهة نحو تجنب هذا السيناريو".

ويبحث شتاينماير إحياء ذكرى ضحايا الجائحة، وقال: "يجب ألا ننسى حزن الأقارب... علينا أن نساعد الناس في حزنهم - ونفكر في كيف يمكننا التعبير عن تعاطفنا. يتعين مناقشة متى يكون الوقت المناسب لذلك وما إذا كان تحديد ساعة لإحياء الذكرى، على سبيل المثال، هو الإطار السليم. وأنا أفعل ذلك مع ممثلي الأجهزة الدستورية الأخرى".