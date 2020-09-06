أمين البيئة السوداني: مصر سبّاقة بمد العون منذ كورونا وحتى الفيضانات

قال الأمين العام لمجلس البيئة السوداني، الدكتور بشرى حامد، إن سقوط الأمطار والسيول تزامن مع ارتفاع منسوب النيل بشكل غير مسبوق لأول مرة منذ 100 عام، ما أدى لتضرر البنية التحتية وخسائر في الأملاك والأرواح.

وأضاف «حامد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم السبت، أن إعلان حالة الطوارئ جاء بعد تشاور وتفكير وبحث، خصوصًا بعد زيادة الأزمة وتفاقهمها.

وأوضح أن مصر بدأت بالدعم بدون أي طلب رسمي من السودان، متابعا: «مصر مقدامة وسبّاقة منذ جائحة كورونا وحتى هذه اللحظة تقدم المعونات والمساعدات، أما بقية الدول العربية فهي لا تختلف كثيرا».

وقرر مجلس الأمن والدفاع السودانى اعتبار البلاد «منطقة كوارث طبيعية» وإعلان حالة الطوارئ فى أرجاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية السيول والفيضانات التى ضربت البلاد.

وحسب آخر تقرير للمجلس القومى للدفاع المدنى بالسودان، ارتفع عدد ضحايا السيول والفيضانات فى مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 94 وفاة، و46 مصابا، فيما انهار 20 ألفا و975 منزلا بشكل كلي، و37 ألفا و516 منزلا بشكل جزئي.