 سموحة يخطف تعادلا مثيرا من أسوان في الدوري الممتاز - بوابة الشروق
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سموحة يخطف تعادلا مثيرا من أسوان في الدوري الممتاز

أحمد عبدالقادر
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2020 - 8:08 م | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2020 - 8:12 م

خطف فريق سموحة تعادل مثير من أسوان بنتيجة 3-3 في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز .

أحرز محمد عبد المجيد ثلاثية أسوان في الدقائق 10،45،85 بينما سحل ديريك نسيبامبي الهدف الأول لسموحة في الدقيقة 15 واضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 36 بينما سجل ناصر ماهر الهدف الثالث في الدقيقة 96 قبل انتهاء المباراة بلحظات من ركلة جزاء .

وبهذا التعادل أصبح رصيد أسوان 25 نقطة في المركز الـ15 بينما اصبح رصيد سموحة 32 نقطة في المركز الـ6 .

 

 


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