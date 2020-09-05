عمدة موسكو يحدد الفئات التي ستكون لها أولية الحصول على لقاح كورونا

قال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إن الدفعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، ستكون الأولوية فيها للناس الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، بمن فيهم الصحفيون.

أشار سوبيانين في تصريح صحفي للقناة الأولى إلى أنه من المقرر أن يبدأ إنتاج اللقاح الروسي الجديد بكميات ضخمة خلال شهري ديسمبر العام الجاري ويناير العام المقبل.

وأكد عمدة موسكو أن بعض الدفعات من لقاح فيروس كورونا ستكون جاهزة هذا العام وسيتم إرسالها للقطاعات المعرضة أكثر لخطر الإصابة بالفيروس، مثل القطاع الصحي والتجارة والإسكان والخدمات المجتمعية، وأجهزة إنفاذ القانون وعدد آخر من القطاعات، مثل الصحفيين الذين هم في الخطوط الأمامية.

وسجلت روسيا مليون وأكثر من 20 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وتوفي 17759 شخصا حتى الآن.