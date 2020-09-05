استعداد شرطة هونج كونج لاحتجاجات مناهضة لقانون الأمن الوطني

قالت شرطة هونج كونج إنها تستعد لاحتجاجات محتملة، غدًا الأحد، ضد قانون الأمن القومي الجديد، الذي كان له بالفعل تأثير كبير على المدينة.

وقالت قوة شرطة هونج كونج، اليوم السبت، إنها ستنشر أعدادا كبيرة من رجال الشرطة في جميع أنحاء المدينة بعد رؤية دعوات عبر الإنترنت للمشاركة في تظاهرات.

وكان من المقرر أن يكون الغد وهو يوم الأحد موعدًا لانتخابات المجلس التشريعي، لكن الرئيسة التنفيذية "كاري لام" استخدمت سلطات الطوارئ لتأجيل التصويت لمدة عام واحد، مشيرة إلى زيادة حالات "كوفيد- 19".

ودعا المجتمع الدولي "لام" إلى السماح بإجراء الانتخابات، وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ضمن آخر من ناشدوا الزعيمة المحاصرة بالمشاكل.

وتم استبعاد 12 مرشحًا من المعسكر المؤيد للديمقراطية من الترشح للانتخابات قبل أيام قلائل من إعلان "لام" التأجيل.

واتهم بعض المنتقدين لام بتأجيل التصويت؛ بسبب ارتفاع مستويات تأييد معسكر المعارضة التي ظهرت في الانتخابات التمهيدية في أوائل يوليو.

وتوقفت الاحتجاجات في هونج كونج تقريبا منذ تطبيق قانون الأمن القومي الجديد الذي يسمح بتسليم المدانين في تهم جنائية إلى الصين.

وقد واجه القانون إدانة دولية من أوروبا والولايات المتحدة، وأدى إلى قيام العديد من الدول بإعادة تقييم الاتفاقات مثل اتفاقيات تسليم المطلوبين مع هونج كونج.