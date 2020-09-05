تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

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استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم السبت، بسوق العبور على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

البطاطس من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

البصل من 2.5 إلى 3.7 جنيه.

الكوسة بين 4 إلى 6 جنيهات

الفاصوليا من 14 إلى 20 جنيهًا

الباذنجان البلدى من 1.5 إلى 3.5 جنيه

الفلفل الرومي من 3 إلى 5 جنيهات

الفلفل الحامي من 2.5 إلى 4 جنيهات

الخيار البلدي من 3.5 إلى 5 جنيهات

البامية من 14 إلى 18 جنيهًا

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال الصيفي من 9 إلى 13 جنيهًا.

الليمون البلدي من 2 إلى 6 جنيهات.

عنب بناتى أصفر من 4 إلى 6 جنيهات.

مانجو بلدى من 5 إلى 10جنيهات.

البطيخ من 12 إلى 18 جنيهًا.

الخوخ المستورد بسعر 15 جنيهًا.