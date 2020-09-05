تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم السبت، بسوق العبور على النحو التالي:
كيلو الطماطم من 1.5 إلى 2.5 جنيه.
البطاطس من 1.5 إلى 3.5 جنيه.
البصل من 2.5 إلى 3.7 جنيه.
الكوسة بين 4 إلى 6 جنيهات
الفاصوليا من 14 إلى 20 جنيهًا
الباذنجان البلدى من 1.5 إلى 3.5 جنيه
الفلفل الرومي من 3 إلى 5 جنيهات
الفلفل الحامي من 2.5 إلى 4 جنيهات
الخيار البلدي من 3.5 إلى 5 جنيهات
البامية من 14 إلى 18 جنيهًا
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
البرتقال الصيفي من 9 إلى 13 جنيهًا.
الليمون البلدي من 2 إلى 6 جنيهات.
عنب بناتى أصفر من 4 إلى 6 جنيهات.
مانجو بلدى من 5 إلى 10جنيهات.
البطيخ من 12 إلى 18 جنيهًا.
الخوخ المستورد بسعر 15 جنيهًا.