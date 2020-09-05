 تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم - بوابة الشروق
السبت 5 سبتمبر 2020 10:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

جمال علام
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2020 - 10:42 ص | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2020 - 10:42 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم السبت، بسوق العبور على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

البطاطس من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

البصل من 2.5 إلى 3.7 جنيه.

الكوسة بين 4 إلى 6 جنيهات

الفاصوليا من 14 إلى 20 جنيهًا

الباذنجان البلدى من 1.5 إلى 3.5 جنيه

الفلفل الرومي من 3 إلى 5 جنيهات

الفلفل الحامي من 2.5 إلى 4 جنيهات

الخيار البلدي من 3.5 إلى 5 جنيهات

البامية من 14 إلى 18 جنيهًا

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال الصيفي من 9 إلى 13 جنيهًا.

الليمون البلدي من 2 إلى 6 جنيهات.

عنب بناتى أصفر من 4 إلى 6 جنيهات.

مانجو بلدى من 5 إلى 10جنيهات.

البطيخ من 12 إلى 18 جنيهًا.

الخوخ المستورد بسعر 15 جنيهًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك