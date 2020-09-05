قررت السلطات التركية الإفراج عن أمير تنظيم "داعش" الإرهابي، في تركيا محمود أوزدن، وذلك للمرة السادسة، بسبب عدم توافر أدلة إدانة ضده.

وبرر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الإفراج عن أمير داعش في تركيا مرات عديدة بـ"غياب دليل مادي"، قائلاً: "لم يكن لدينا أدلة مادية ضده نقدمها إلى القضاء"، وفقا لموقع "تي 24" الإخباري التركي.

وأثار صويلو ضجة كبيرة بعدما برر إطلاق سراح أمير تنظيم "داعش" الإرهابي، في تركيا 6 مرات منذ يونيو 2017 حتى الآن، عقب عمليات اعتقال مشابهة، في حين يقبع في سجون تركيا آلاف المعتقلين بتهمة المشاركة المزعومة في تدبير الانقلاب الفاشل عام 2016، وترفض السلطات الإفراج عنهم رغم أن قضاياهم بنيت على افتراضات وبلاغات من مجهول.

وقال صويلو: "نحن نلقي القبض عليه، لمعرفتنا بعلاقاته التنظيمية، ولكن يجب الحصول على أدلة ملموسة حول لقاءاته التنظيمية في سوريا والعراق مع مستندات رقمية من أجل محاكمته. المحاكم كانت تفرج عنه في المرات السابقة بسبب عدم توافر أدلة مادية كافية تثبت إدانته"، على حد قوله.

واعتقل أوزدن نفسه ٥ مرات منذ ٢٠١٧، وفي كل مرة كانت السلطات تطلق سراحه، الأمر الذي اعتبره مراقبون "فضيحة".

ومن جانبه، قال محلل شئون تركيا في مجموعة الأزمات الدولية بيركاي مانديراسي: "لا يزال المسئولون الأتراك ينظرون إلى حزب العمال الكردستاني وأتباع الداعية التركي فتح الله جولن، على أنهما تهديد أكبر للأمن القومي".

ولفت إلى أن السلطات تشدد إجراءات الملاحقة والمحاكمة عندما يتعلق الأمر بالمشتبه فيهم في الانتماء للكردستاني وجولن، بينما يتم إطلاق سراح المتهمين بصلات مع "داعش" في كثير من الأحيان لعدم كفاية الأدلة.