مصطفى قمر يطرح ألبوم «لمن يهمه الأمر 2» عبر يوتيوب

طرح المطرب مصطفى قمر، أغانى الجزء الثاني من ألبوم «لمن يهمه الأمر»، الذي طرحه عام 1996، ويأتي الجزء الثاني تحت اسم «لمن يهمه الأمر 2»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب».

«لمن يهمه الأمر 2»، يضم 7 أغاني وهي، «مسافر»، و«عجوز فى المدينة»، و«دقي عودك»، و«حبك على جبينى»، و«سوسنة»، و«حنونة»، و«هغنيلك»، والألبوم كامل من ألحان أشرف السرخوجلى ، وتوزيع مصطفى قمر، وقد تعاون فيه مع الشعراء، رضا زايد، والراحل سامح العجمى.

وصدر الجزء الأول من ألبوم «لمن يهمه الأمر» في عام 1996، وضم أغنيات: «أهل الغرام»، و«جحا»، و«سلمولي»، و«كان ليه يوم حبيب»، و«نامت المدينة»، وقد حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه.

وكان المطرب مصطفى قمر، قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضمن حفلات الصيف داخل مكتبة الإسكندرية، ويعد أول حفل له بعد جائحة فيروس كورونا، وبدأه بأغنية «س من الناس»، ثم قدم بعدها أغانى متنوعة منها، «الليلة دوب»، و«السود عيونه»، و«منايا»، وقدم أغنيه «مسافر» مع شقيقه ياسر.