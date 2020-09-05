وزير الخارجية الألماني يهدد بيلاروس بعقوبات جديدة

هدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بتشديد الإجراءات العقابية ضد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

وقال ماس في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية تنشرها في عددها غدا الأحد: "بصفتنا الاتحاد الأوروبي، لا نعترف بالانتخابات وقررنا فرض عقوبات. نحن ننفذ هذا الآن... إذا لم يبد لوكاشينكو أي رد فعل، ستكون هناك عقوبات أخرى".

وأوضح ماس ما يتوقعه من القيادة في مينسك، وقال: "اطلب من لوكاشينكو أن يتفاوض مع المعارضة، وأن تُعاد الانتخابات، وأن يتوقف لوكاشينكو فورا عن حبس المتظاهرين السلميين وإساءة معاملتهم، وأن يحترم حقوق الإنسان وحرية الصحافة".

وتشهد بيلاروس احتجاجات يومية ضد لوكاشينكو منذ ما يقرب من أربعة أسابيع، وذلك بسبب الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 9 آب/أغسطس الماضي، والتي تم فيها تأكيد فوز الرئيس /66 عاما/ بولاية سادسة بنسبة نحو 80% من الأصوات. وتعد المُعارِضة سفيتلانا تيتشانوفسكايا هي الفائز الحقيقي. ولاقت الانتخابات انتقادات دولية باعتبارها مزورة بصورة فجة.