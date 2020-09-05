فحص أكثر من 36 ألف مريض ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة بالشرقية

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الساعات الـ 24 الماضية، شهدت توقيع الكشف الطبي وتوزيع العلاج اللازم على 629 مرضى، ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة وعلاج الأمراض غير السارية بحملة 100 مليون صحة.

وأضاف مسعود، في بيان له، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الحالات التي تم تقديم الخدمة الطبية لها وصرف العلاج ضمن فعاليات الحملة وصل إلى 36 ألف و426 مواطنًا، حتى الآن، بالإضافة إلى عمل قرارات علاج وزارية على نفقة الدولة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة، تستهدف متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، موضحًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.