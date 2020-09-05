عمدة لايبتسيج يدين أعمال العنف ضد الشرطة في المدينة الألمانية

أدان عمدة مدينة لايبتسيج الألمانية اليوم السبت أعمال عنف ارتكبت ضد الشرطة، وذلك عقب الليلة الثانية من أعمال الشغب التي اندلعت بسبب إخلاء منزل احتله واضعو اليد.

وقال عمدة المدينة بوركهارد يونج اليوم السبت عقب تعرض الشرطة للقذف بالحجارة على يد متظاهرين في وقت متأخر أمس الجمعة، وحتى الساعات الأولى من اليوم السبت: "لا يمكنك توفير مساحة للعيش بمهاجمة ضباط الشرطة وإشعال النيران في المتاريس".

واندلعت المظاهرة بعد أن أخلت الشرطة منزلا تحتله المجموعة منذ يوم 21 أغسطس احتجاجا على أعمال الترميم ونقص الإسكان ميسور التكلفة في المدينة.

وقدم صاحب المنزل، الذي كان خاليا، شكوى جنائية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير. ثم أصدرت محكمة مدينة لايبتسيج أمرا بالإخلاء. وأخلت الشرطة المنزل في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء الماضي.

ودعت المجموعة المتظاهرين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإخلاء إلى "التعبير عن غضبهم من الإخلاء وارتفاع الإيجارات والنزوح إلى الشارع".

وقال متحدث باسم الشرطة أول أمس الخميس إن مجموعة من حوالي 100 شخص يرتدون ملابس سوداء وأغطية رأس ألقوا بحجارة أرصفة ومفرقعات نارية على الشرطة في حي كونفيتس.

كما أضرمت النيران في بعض حاويات القمامة، واضطرت عدة قطارات ترام إلى التوقف بسبب احتراق الحواجز على القضبان. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المجموعة، ونشرت مروحية في مكان الحادث.

وسجلت الشرطة وقوع إصابات في الليلتين، بينها ثماني إصابات أمس الجمعة. ولم ترد أنباء عن اعتقالات. ولم تتوفر حتى الآن تقديرات لحجم الأضرار في الممتلكات.

ودعت مجموعات مختلفة إلى تنظيم مزيد من الاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع.