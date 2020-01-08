قرار قضائي يرجح تسليم أمريكيين بتهمة مساعدة كارلوس غصن إلى اليابان

رجح قاضٍ أمريكي إمكانية تسليم رجلين من ولاية ماساتشوستس بشكل قانوني إلى اليابان، ليواجها التهم الموجهة إليهما بشأن مساعدة رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، على الفرار من الأراضي اليابانية بصندوق وعلى متن طائرة خاصة.

ورفض قاضي الصلح في مدينة بوسطن، دونالد كابيل، الحجج المقدمة ضد تسليم المتقاعد في القوات الخاصة الأمريكية، مايكل تايلور، وابنه بيتر، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت.

وصادق كابيل على القضية للخارجية الأمريكية ليتم العمل على تقييمها.

واعتقل غصن، وهو الرئيس السابق لتحالف لصناعة السيارات بين رينو ونيسان موتور وميتسوبيشي موتور، في اليابان، أواخر 2018، بتهمة عدم الإبلاغ عن دخله واستغلال أموال الشركة في أغراض شخصية وهي اتهامات نفاها غصن.

وفر غصن، في أواخر ديسمبر، من الإقامة المنزلية الجبرية، في اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة، إلى بيروت مسقط رأسه.

وتتهم اليابان الرجلين بمساعدة غصن على الفرار، وطلبت من الولايات المتحدة تسليمهما.

وبحسب القضاء الأمريكي، فإن التهم الموجهة إلى الرجلين تشتمل على استئجار طائرة خاصة في الإمارات وقيام، بيتر، بـ7 رحلات إلى اليابان لمقابلة غصن عدة مرات، والإعداد والمشاركة في خطة الهروب.