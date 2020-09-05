تبادل اتهامات بين الصين والهند خلال محادثات لحل نزاع حدودي

التقى وزيرا دفاع الصين والهند في موسكو في مسعى لنزع فتيل التوترات المتصاعدة على طول الحدود بين البلدين، لكنهما تبادلا الاتهامات كالمعتاد.

وكان الاجتماع الذي عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون أمس الجمعة، أول اتصال وزاري رفيع المستوى بين الدولتين منذ اشتباك حدودي دموي وقع في يونيو الماضي، وأسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا وتسبب في عدد لم يتم الكشف عنه من الإصابات في الجانب الصيني.

وجرت عدة جولات من المحادثات العسكرية والدبلوماسية منذ ذلك الحين لكن الوضع لا يزال متوترًا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، عن بيان صادر عن وزارة الدفاع الهندية القول إن وزير الدفاع الهندي راجناث سينج ونظيره الصيني وي فنج خه، خاضا في "مناقشات صريحة ومتعمقة" في موسكو أمس الجمعة حول التطورات على الحدود والعلاقات الثنائية .

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" ،عن وزير الدفاع الوطني الصيني وي فنج خه، قوله إن المسئولية في الأزمة المستمرة تقع بشكل كامل على كاهل الجانب الهندي، مضيفًا أن الجيش الصيني سيدافع عن "كل شبر من الأرض".

وأضاف "وي" أنه يأمل في أن "تعزز نيودلهي السيطرة على قوات الخطوط الأمامية، وعدم عبورها خط الحدود والقيام بأعمال استفزازية وعدم اتخاذ أي إجراءات ربما تثير التوترات وعدم إثارة ضجة ونشر معلومات سلبية عمدا".

وأ,ضح بيان لوزارة الدفاع الهندية أن وزيرها راجناث سينج صرح في الاجتماع أن حشد الصين لعدد كبير من القوات وسلوكهم العدواني ومحاولتهم تغيير الوضع الراهن من جانب واحد ينتهك الاتفاقات الثنائية.