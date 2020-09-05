ضبط طني أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم السبت، من ضبط 2 طن و675 كيلو أسماك مجمدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل طرحها للبيع بالأسواق للمواطنين.

وتلقى العميد وليد العيسوي مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من العقيد محمد نصحي وكيل مباحث الإدارة، بضبط 2 طن و675 كيلو أسماك ماكريل مجمدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة قائد سيارة حال سيرها بدائرة مركز طنطا.

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجري التحقيقات.