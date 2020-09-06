مسؤولة بالصحة العالمية: هناك أكثر من 30 لقاحا وصل إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

قالت الدكتورة داليا سمهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، إن الوضع الوبائي الحالي يختلف من دولة إلى أخرى، مشيرة إلى عدم تسجيل بعض الدول أي إصابات خلال هذه الفترة.

وأضافت «سمهوري» في مداخلة عبر zoom لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة والوفيات بكورونا الذي تعلنه الدول هو معيار المنظمة لتحديد مستوى انتشار المرض في كل منها.

وأوضحت أنه لم يحدث تغيير جيني للفيروس، سوى التغييرات الطفيفة المتعارف عليها في مثل هذه الأنواع، مضيفة أنه هناك بعض الدراسات الحديثة التي أجريت في سنغافورة، توضح أن هناك تغييرًا بسيطًا في التركيب الجيني للفيروس جعلت بعض الإصابات أقل حدة من السابق، لكن المنظمة لا يمكنها إقرار ذلك، إلا بعد مراجعة جميع البيانات في كل دول العالم.

وأكدت أن عملية إيجاد لقاح لكورونا ليست سهلة، مضيفة أن هناك أكثر من 30 لقاح حاليًا وصل إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.