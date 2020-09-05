الأرصاد: استمرار فرص تشكل السيول وسقوط الأمطار غدا على هذه المناطق

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص تشكل السيول مستمرة غدًا على وسط وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر ومناطق على جنوب الصعيد، لافتة إلى استمرار سقوط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على هذه المناطق.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الأمطار تنحسر عن منطقة جنوب سيناء فقط يوم الاثنين المقبل، ذاكرة أن الهيئة أعلنت عن السيول وفرص سقوط أمطار على مدينة كاترين في بيان الاثنين الماضي.

وأوضحت أن الأمطار امتدت لتشمل جنوب ووسط سيناء وبعض مناطق من سلاسل البحر الأحمر وبعض المناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد، بداية من الأمس وحتى اليوم، قائلة إن الأمطار الغزيرة تتجمع في الأماكن المرتفعة ثم تنزل في الوديان ومخرات السيول، نظرًا للطبيعة الجغرافية.

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بالأرصاد إلى تسبب السيول والعواصف الترابية في إغلاق العديد من الطرق كطريق سفاجا والزعفرانة ورأس غارب، موضحة أن السحب الرعدية بهذه الأماكن تكون مصحوبة بعواصف وتنخفض معها الرؤية الأفقية.