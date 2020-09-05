الأردن يسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2353 في البلاد.

وأضافت الصحة الأردنية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، أن الحالات الجديدة منها 43 حالة محلية، وتسع حالات خارجية.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 24 حالة شفاء، وإجراء 9268فحصًا مخبريًا؛ ليرتفع إجمالي الفحوصات المخبرية التي أجريت حتى الآن بالمملكة إلى 882 ألفًا و473.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 875 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 26 مليون إصابة.