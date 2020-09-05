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رئيس الحكومة التونسية يدعو لأقصى درجات التأهب بسبب الفيضانات

هشام المشيشي
هشام المشيشي
تونس - د ب أ
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2020 - 6:37 م | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2020 - 6:37 م

دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم السبت، فرق الإنقاذ ولجان الكوارث للبقاء في حالة تأهب قصوى في ظل الفيضانات التي تجتاح عدد من المدن.

ووجه المشيشي الذي استلم مهامه رسميا أول أمس الخميس، اللجان الجهوية للنجدة ومجابهة الكوارث إلى الإسراع بالاجتماع والبقاء في حالة انعقاد دائم من أجل التدخل الفوري.

كما طالب رئيس الحكومة فرق الإنقاذ إلى البقاء في حالة تأهب قصوى للاستجابة الفورية إلى نداءات المواطنين.

وتسببت أمطار طوفانية غمرت أودية وقطعت حركة السير في عدة مدن في البلاد، في وفاة فتاة اليوم السبت إثر سقوطها في بئر للصرف الصحي في ولاية المنستير.

وأدت السيول إلى فيضان واديين على الأقل في القيروان، الواقعة وسط البلاد، وفي المنستير على الساحل الشرقي.

وفي ولاية القيروان، نجحت وحدات الحماية المدنية في إنقاذ عشر عاملات في المزارع من الغرق، بعد أن جرفت السيول شاحنة كانت تقلهم وهي تعبر وادي بمنطقة حاجب العيون.

وشهدت ولايات المهدية وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة فيضانات في عدة مناطق.

وقالت وزارة الشؤون الإجتماعية في بيان لها اليوم، إنها بدأت في تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات.


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