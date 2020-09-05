أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 46 ألفًا و71 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، أشارت «الصحة الجزائرية»، مساء السبت، إلى تسجيل عشر وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1549.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 222 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 32 ألفًا و481.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 875 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 26 مليون إصابة.